Asanžov otac: Džulijan će umrijeti u zatvoru

LONDON - Osnivač "Vikiliksa" Džulijan Asanž mogao bi da umre u zatvoru nakon devet godina krivičnog gonjenja zbog razotkrivanja ratnih zločina SAD, izjavio je njegov otac Džon Šipton.

On je novinarima u Ženevi rekao da je prije dva dana posjetio Asanža u britanskom zatovru i da se morao suočiti sa gorkom istinom da bi njegov sin mogao umrijeti u zatvoru.

"To nije gorko razočarenje oca, to je jednostavno činjenica. Džulijan bi mogao umrijeti zbog razotkrivanja ratnih zločina. To je grozno", istakao je Šipton.

Asanž je 2010. godine iskoristio "Vikiliks" kako bi objavio povjerljive vojne i diplomatske dokumente o američkom bombardovanju Avganistana i Iraka, što se ispostavilo kao veoma sramotno za vlasti u SAD.

On je od tada upetljan u mrežu pravosudnih postupaka i trenutno se bori protiv zahtjeva Vašingtona da bude izručen u SAD, gdje bi u skladu sa Zakonom o špijuniranju mogao biti osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 175 godina.

Asanž se od aprila nalazi u zatvoru sa strogim mjerama bezbjednosti u Velikoj Britaniji, nakon što je uhapšen u Ambasadi Ekvadora u Londonu, gdje se sedam godina skrivao od vlasti zbog nepoštovanja uslova kaucije.