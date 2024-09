Asteroid izgorio, noć u trenu izgledala kao dan (VIDEO)

​LUZON - Iznad ostrva Luzon na Filipinima je izgorio asteroid koji je otkriven samo nekoliko sati prije nego što je ušao u Zemljinu atmosferu. Asteroid razmjere jednog metra otkrio je projekat NASA "Katalina Skaj Survej", pa je odmah bilo jasno da zbog svoje veličine ne predstavlja nikakvu prijetnju, odnosno da će izgoriti u atmosferi.

No, šta da se radilo o većem svemirskom objektu? Ovo je tek deveti put da smo otkrili asteroid prije nego što je stigao do Zemlje, iako Evropska svemirska agencija (ESA) kaže da asteroid od jednog metra udari svake dvije nedjelje.

Here's a clear shot of the much-awaited small asteroid 2024 RW1 (#CAQTDL2) burning bright into a greenish 'fireball' over Lal-lo, Cagayan around 12:39 AM PhST, 05 September 2024. Did you see it too? … pic.twitter.com/B3oAm6nNdD