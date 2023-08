Atina planira povećati kazne za izazivanje požara

ATINA - Grčke vlasti planiraju oštrije kazne za paljevinu, uključujući desetostruko povećanje novčanih kazni u odnosu na sadašnji nivo, nakon niza šumskih požara koja su izazvala više štete nego što je ukupno pričinjena tokom 2022.

Ministar za civilnu zaštitu Vasilis Kilijas rekao je da će detalji novih mjera biti objavljeni u septembru, ali da će novčane kazne za paljevinu ili izazivanje požara nemarom odgovarati kaznama od prije dvije godine za zlostavljanje životinja.

Kazna u tim slučajevima je do 50.000 evra,kao i zatvorska kazna od 10 godina.

"Moram da vam kažem da ćemo u narednoj sezoni požara biti u potpuno drugačijoj situaciji. To nisu samo kazne, one će biti povećane deset puta, ali nama je potrebna promjena mentaliteta", rekao je on.

On je dodao da će promjene uključivati školske programe i lokalne inicijative za promovisanje mjera sprečavanja šumskih požara i podizanja svijesti o tome.

Grčka se prošlog mjeseca izborila sa 10 velikih šumskih požara, uključujući požare kod Atine i jedan na Rodosu, u tri uzastopna vrela talasa.

Prema Evropskom informacionom sistemu za šumske požare, agenciji EU koja prati štetu od šumskih požara koristeći satelitske podatke, više od 500 kvadratnih kilometara zemljišta je izgorjelo ove godine, što je više nego dvostruko u odnosu na cijelu 2022, piše "Dejli mejl".