Atlantikom juri najjači uragan ikad zabilježen

Tropska oluja "Lorenco", koja se formirala u ponedjeljak na krajnjem istoku Atlantika u blizini Zelenortskih ostrva, pojačala se u subotu do uragana 5. kategorije, saopštio je američki Nacionalni centar za uragane.

Centar za uragane navodi da je "Lorenco" najjači uragan na sjeveru i istoku Atlantskog okeana u zabilježenoj istoriji, prenosi "Sputnjik".

Ranije je Centar upozorio da je "Lorenco" veliki uragan, a očekuje se da će se polje njegovih tropsko-olujnih vjetrova još više proširiti u narednih nekoliko dana.

Ogromni oblaci "Lorenca" nastaviće da se šire duž velikog dijela zapadnih i sjevernih dijelova Atlantskog basena tokom narednih nekoliko dana. On će proizvesti opasne talase i struje.

Početkom septembra, uragan "Dorijan" razorio je ostrva Grand Bahama i Abako, na kojima je poginulo na desetine ljudi, a blizu 70.000 je ostalo bez krova nad glavom.

Zooming out— here’s a look at how large #Lorenzo is. About 700 miles wide in the cloud shield, with TS winds in 300-400 miles of that. There’s no hurricane on record that strong and large there- looks more like a WPac super typhoon pic.twitter.com/p9zOk7n1Ks