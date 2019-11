Atlantski savjet: Isporuka S-400 Srbiji pokazuje rusko komandovanje Bugarskom

SOFIJA - Posljednji događaji, koji bi trebalo da dovedu do napetosti između Bugarske i Rusije, iz nekog razloga ne prouzrokuju oštre reakcije Sofije, saopštili su iz Atlantskog savjeta Bugarske.

Kako se navodi u saopštenju Organizacije, to je vjerovatno povezano sa realizacijom projekata u sferi energetike.

"Prije dvije nedjelje Bugarska je izdala dozvolu da ruski avioni sa protivavionskom divizijom S-400 prelete iznad Bugarske u Srbiju. Bugarska se ovom odlukom pokazala kao nepouzdan saveznik, uprkos naknadnim pokušajima vlade da opravda propust neprijatnim objašnjenjima", istakli su iz Organizacije.

Propuštanje S-400 kroz bugarski vazdušni prostor i putovanje Nikolaja Malinova u Moskvu omogućili su Kremlju da još jednom pokaže ne samo ko komanduje Bugarskom, nego i da je javno ponizi, ocijenili su iz Atlantskog savjeta.

"Stoga je i portparol Kremlja Dmitrij Peskov priprijetio Bugarskoj 'štetnim posledicama', ukoliko Malinova, koji je optužen za špijunažu, budu progonili u Bugarskoj. Poruka je da su ruski agenti nedostižni! Zašto Sofija i dalje ćuti? Zbog straha da ne naljuti kremaljskog diktatora? Ili zbog toga što Bugarska nije slobodna zemlja, nezavisna od Moskve?", pitaju se iz Organizacije.

Ministar odbrane Bugarske Krasimir Karakačanov ranije je izjavio da Bugarska ništa nije prekršila time što je izdala dozvolu ruskim avionima sa S-400 da prelete u Srbiju.

"Naravno, Bugarska je mogla da ne izda dozvolu, ali to bi vjerovatno dovelo do diplomatskog skandala sa Rusijom. Sutra ćemo možda mi morati da letimo iznad treće zemlje, kao kada letimo za Avganistan i nema razloga da se to spriječi ako nismo narušili nikakva međunarodna pravila. Naravno, našim NATO saveznicima se to ne sviđa, ali takva je situacija", ocijenio je on.

(Sputnjik)