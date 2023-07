Australijanac i njegov pas preživjeli dva mjeseca na Pacifiku (VIDEO)

KANBERA - Australijski mornar Tim Šedok, koji je zajedno sa svojim psom spasen ranije ove nedjelje nakon što je dva mjeseca proveo u Tihom okeanu, stabilno je i vrlo dobro, izjavio je ljekar.

Šedork, 51-ogodišnjak iz Sidneja, preživio je dva mjeseca na Pacifiku jedući sirovu ribu i pijući kišnicu, prenosi Bi-Bi-Si.

On i njegov pas su u aprilu krenuli iz Meksika ka Francuskoj Polineziji, ali je njihov brod oštećen u oluji nekoliko nedjelja kasnije.

Spasio ih je ribarski brod ove nedjelje, nakon što ih je uočio helikopter.

Ljekar sa ribarskog broda rekao je za australijski "9Njuz" da Šedok ima "normalne vitalne znake".

Šedok je započeo svoje putovanje dugo više od 6.000 kilometara iz meksičkog grada La Paza, ali se ubrzo izgubio na okeanu nakon što je loše vrijeme uništilo elektroniku na njegovom brodu.

On i njegov pas ostali su da plutaju Pacifikom.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82