Australijanac tvrdi da je pronašao olupinu MH 370: Na njoj su rupe od metaka

Peter Mekmehon, australijski amaterski istražilac avionskih nesreća, godinama je pretraživao snimke i fotografije NASA i Google Mapsa otkad je Boeing 777 Malezija erlajnsa MH370 netragom nestao s radara.

Članovi posade i 239 putnika prije četiri godine su nestali negdje iznad Indijskog okeana, a Mekmehon tvrdi kako je uspio da pronađe olupinu.

Smatra da se nalazi istočno od Madagaskara, u području koje nije obuhvaćeno istragom. To je potvrdio satelitskim snimcima na kojima se mogu vidjeti obrisi letjelice.

"Četvoro Amerikanaca su došli u Australiju da nadgledaju potragu za MH370. Pobrinuli su se da sve informacije budu sakrivene od javnosti", izjavio je Mekmehon za "The Sun" i dodao da vlasti ne žele da otvaraju novu istragu jer se na olupini vide rupe od metaka, što postavlja brojna nova pitanja.

Ali, Mekmehon tvrdi da je pronašao i dio kabine u moru blizu Mauricijusa, a volonteri su na susjednom ostrvu pronašli krhotine aviona još 2015. godine.

this is the area i believe it crashed in, as there is a huge debris field of aircraft sections around this 79 meter wide thing 777-200 width, but the GE dates of 2009 to 2013 with 7 different dates over 27.3.2014 nobody believes it MH370, and GE can't explain the dates, Why Why ?