Austrija izmijenila pravilnik o kažnjavanju, bolnice pozivaju penzionisano osoblje

BEČ - Ministarstvo zdravlja Austrije utvrdilo je novi pravilnik za kažnjavanje, koje omogućava policiji na licu mjesta da novčano kažnjava one koji krše korona mjere.

U pravilniku su navedena kršenja za koja policija može izdati kaznu u visini od 90 evra, među kojima je i nenošenje FFP2 maske na mjestima u kojima je to obavezno.

Novo u pravilniku je što je definisano šta treba da nose osobe koje su iz zdravstvenih razloga oslobođeni nošenja maski, odnosno oni moraju nositi zaštitni vizir, a ko to ne učine plaćaju 90 evra.

Isto toliko "košta" i kada neko kod sebe nema "2G" dokaz.

Policija sada ima mogućnost da ove prekršaje kažnjava na licu mjesta.

Ko plati kaznu na licu mjesta jeftinije prolazi, jer bi prijava mogla voditi do svote do 500 evra, a u slučaju neplaćanja i do nedjelju dana zatvora.

Teška epidemiološka situacija izazvala je vanrednu situaciju u mnogim bolnicama širom Austrije, a u pokrajini Donja Austrija se već pribjeglo drastičnoj mjeri da ponovo na posao pozovu oko 1.000 ljekara i medicinskih sestara, koji su od 2017. u penziji.

Pokrajinska agecija za zdravstvo uputila je pismo penzionisanom medicinskom osoblju da "uskoči" svuda gdje postoje problemi u zdravstvu.

Oko 234 bivši zaposlenih se već odazvalo u slučaju potrebe da pomogne aktivnim kolegama.

Kao platu dobiće isplaćen iznos posljednje zarađene bruto plate.

Pokrajinska klinika u Šajbsu, Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu medicinu, već je prošle godine pozvala "penzionere" da se dobrovoljno vrate na psoao.

Šef Odjeljenja Robert Resel rekao je da su medicinski radnici spoznali opasnost pandemije i došli da pomognu, te su već preko godinu dana velika podrška.

U Donjoj Austriji na raspolaganju je 334 kreveta u intenzivnim jedinicama pokrajinskih klinika, od kojih je aktuelno 89 slobodno, a 109 zauzimaju kovid pacijenti.

Uskoro predstoji prekoračenje sistemski kritične popunjenosto od 33 odsto, što predstavlja problem.