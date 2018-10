Austrija najavljuje produženje kontrola na granici

BEČ - Austrijska vlada namjerava da produži kontrole na granicama sa Mađarskom i Slovenijom do maja 2019. godine.

U pismu upućenom Evropskoj komisiji, Savjetu EU i Evropskom parlamentu ministar unutrašnjih poslova Herbert Kikl najavljuje da će kontrole granica, za koje je postojalo odobrenje Brisela do 11. novembra, biti produžene za daljih šest mjeseci, to jest do maja iduće godine.

"Zbog i dalje prevelikog broja ilegalnih migranata, kao i tražilaca azila u Austriji vlada je došla do zaključka da stanje nije dovoljno stabilno. Iz tog razloga je Austrija odlučila da nastavi sa sprovođenjem kontrola na granici sa Mađarskom i Slovenijom i nakon 11. novembra", navodi se u dopisu upućenom Briselu i partnerima u Šengenu, prenosi APA.

Konkretne brojke o broju tražilaca azila, kao i ilegalnih migranata austrijska vlada nije navela u pismu.

Zvanični statistički podaci pokazuju da je broj molbi za dobijanje azila značajno smanjen.

Od januara do avgusta predato je 9.337 zahteva za azil, za pola manje nego u prvih osam mjeseci 2017. godine.

Granične kontrole Austrija je uvela 2015., u jeku izbegličke krize kada je od januara do avgusta zabilježeno 46.144 zahteva za azil, pet puta više nego danas.

Kikl u pismu, međutim, kao argumentaciju navodi da se radi o preventivnoj mjeri.

On ističe da je samo u Bosni i Hercegovini u poslednjih devet mjeseci registrovano više od 10.000 iregularnih migranata.

Takođe i rastući talas migranata iz Turske ka Grčkoj podstiče strepnje da bi moglo doći do povećanja pritiska na "istočnu" mediteransku rutu.

Pored toga i dalje, kako se navodi u pismu, postoji "latentna prijetnja od terorizma" u cijeloj EU.

Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopulos je u septembru apelovao na članice da granične kontrole što je prije moguće ukinu i vrate se na normalno funkcionisanje šengenskog sistema.

Međutim, Francuska je prošle nedjelje najavilaproduženje kontrola na svojim granicama do aprila.