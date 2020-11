Austrija planira da teroristi ostanu u pritvoru dok god su prijetnja

BEČ - Austrija planira da sudovima omogući da osobama proglašenim krivim za djela povezana sa terorizmom odrede ostanak u pritvoru sve dok smatraju da predstavljaju prijetnju, saopštila je danas vlada.

Plan je objavljen sedam dana nakon što je u Beču četiri oosbe ubio napadač koji je osuđivani džihadista a ranije je oslobođen iz zatvora. Napadača je ubila policija.

Napadač je bio osuđen na 22 mjeseca zatvora jer je pokušao da se pridruži "Islamskoj državi" u Siriji. Austrija je priznala greške u obavještajnom radu pred napad.

"Ukoliko mentalno nestabilan kriminalac može biti osuđen na doživotnu robiju jer predstavlja prijetnju, onda to isto važi i za teroristu", rekao je austrijski kancelar Sebastijan Kurc, predstavljajući paket planiranih antiterorističkih mjera.

On je najavio da bi to mogla biti mogućnost za sudove koji proglase krivim osobe za prekršaje povezane sa terorizmom. Za one koji već izdržavaju kaznu za takve prekršaje Austrija planira sistematski nadzor putem elektronskog praćenja.

Nije poznato da li je pritvor na neodređeno vrijeme u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.