Austrija pokreće lutriju kao podsticaj za vakcinaciju

BEČ - Austrijska vlada dogovorila je s najvećom opozicionom strankom Socijaldemokratskom partijom (SPO) pokretanje lutrije kao podsticaj za podizanje stope vakcinacije.

Za podsticanje vakcinacije Vlada je predvidjela paket od oko 1,4 milijarde evra - milijardu evra za lutriju i 400 miliona za podsticaj opštinama.

Pored obavezne vakcinacije, koja treba da stupi na snagu od početka februara, Vlada sada najavljuje i lutriju koja će vakcinisanima omogućiti osvajanje vrijednosnih bonova u visini od 500 evra.

Svaka osoba koja se nalazi u registru vakcinisanih ima mogućnost da osvoji nagradu.

Predviđeno je da svaki deseti vakcinisani ima šansu da osvoji bon od 500 evra.

A to važi kako za već vakcinisane, tako i one koji će se tek vakcinisati.

Svaka osoba po vakcinaciji unesenoj u registar ima teoretske šanse da osvoji bon od 500 evra, i to za svaku od tri vakcine posebno.

Bonovi će moći da se koriste u austrijskim kompanijama - prodavnicama, restoranima, hotelima, kulturnim i sportskim institucijama.

Lutrija će početi od 15. marta, a predviđeno je da akcija traje do kraja decembra.

Vlada ističe da je važno da taj novac ne ode na onlajn trgovinu, već u preduzeća koja su posebno pogođena pandemijom.

Kancelar Karl Nehamer kaže da ova mjera treba da bude nagrada za one koji su se već vakcinisali i da treba da predstavlja i podstrek za one koji to još nisu učinili da se vakcinišu.

Takođe je za opštine predviđen finansijski podsticajni sistem.

To u suštini znači da opština sa 3.000 stanovnika, koja dostigne stopu vakcinisanosti može dobiti 30.000 evra, a za 85 odsto 60.000 evra, odnosno 90 odsto čak 120.000 evra.

Taj novac opština može onda da investira u obdaništa, igrališta ili druge komunalne projekte.