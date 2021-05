Austrija predstavila "kartu islama"

Austrijska vlada je na internetu objavila "kartu islama", što je u četvrtak uznemirilo muslimane, koji upozoravaju na to da je riječ o "stigmatizaciji".

Dodaju da se zbog nje "osjećaju nesigurno".

Interaktivna karta "svedoči o očitoj namjeri vlade da označi sve muslimane kao moguću opasnost", reagovalo je Muslimansko vijeće u saopštenju koje prenosi "France Presse".

Ranije tokom dana konzervativna ministarka integracije Suzana Rab objavila je informaciju o otvaranju nove mrežne stranice pod nazivom "državna karta islama".

Na njoj se mogu pronaći imena više od 600 džamija i organizacija, njihove adrese, imena čelnika i njihove eventualne veze sa inostranstvom.

Nije nam bila namera potaknuti "opšte nepovjerenje prema muslimanima", rekla je Rab, i dodala da je cilj razotkrivanje "ideologije" koje osporavaju "vrijednosti liberalne demokratije". Koalicija konzervativaca i zelenih se ogradila.

Karta je plod saradnje Bečkog univerziteta i Dokumentacijskog centra za nadzor političkog islama, tijela koje je osnovala koalicija konzervativaca i zelenih.

In D haben Nazis 2015 einmal eine Karte mit Flüchtlingsunterkünften ins Netz gestellt. In Ö übernimmt so etwas mittlerweile die Bundesregierung. #Islamlandkarte pic.twitter.com/SZoHsdwUMF