Austrija produžila lokdaun

BEČ - Lockdaun u Austriji službeno je produžen do 11. decembra, kako je i planirano zbog velikog broja zaraženih novim tipom korona virusa.

Austrijski parlament potpisao je u utorak produženje četvrtog nacionalnog karantina u zemlji zbog pandemije, koji je počeo 22. novembra, objavila je austrijska novinska agencija, prenosi Anadolija.

Prema novoj odluci prodavnice sa osnovnim potrepštinama, koje su do sada radile do 21, do 11. decembra radiće do 19 sati.

Vlada je uvela nove mjere zbog porasta smrtnih slučajeva.

Bolnice u teško pogođenim regijama upozorile su da jedinice intenzivne njege dostižu kapacitet.

Ljudi mogu napustiti svoje domove samo iz određenih razloga, uključujući kupovinu namirnica, odlazak kod doktora ili vježbanje.

Dnevni centri i škole ostali su otvoreni za one kojima su potrebni, ali su roditelji zamoljeni da djecu zadrže kod kuće ako je to moguće.

Šta će se dogoditi nakon 11. decembra ovisiće o situaciji u tom trenutku.

Međutim, zvaničnici su naveli da će ograničenja ostati na snazi za nevakcinisane građane.

Austrija ima relativno nisku stopu vakcinacije za Zapadnu Evropu, sa nešto manje od 67 posto stanovništva koje je potpuno vakcinisano.