Austrija se otvara: Šta morate znati ako putujete u tu zemlju

BEČ - Pravila za prelazak granica usljed pandemije se mijenjaju nepredvidivom dinamikom. Iz tog razloga, ususret ljetu, portparol štajerske policije Markus Lamb je apelovao na sve one koji putuju da se dobro informišu o zdravstvenim propisima.

Obzirom da regulative variraju od zemlje do zemlje upozorio je putnike iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske da na dnevnoj bazi osvježavaju informisanost za prelazak granica.

Inače kontrolu zdravstvenih regulativa na austrijskoj granici obavlja austrijska vojska prema uputstvima Vlade.

"Za policiju koja radi na južnoj granici Austrije situacija s pandemijom nije donijela ništa novo u smisli organizacije. Imamo pojačane kontrole od 2015. godine kada je bila izbjeglička kriza. Ta logistika se zbog potrebe produžavala svakih 6 mjeseci i na snazi je sve do danas" rekao je Markus Lamb za 24 sata.

Iako je još rano pričati o tome kako će izgledati granice kada se austrijski i njemački turisti upute u Hrvatsku na odmor, portparol štajerske policije, ističe nekoliko jednostavnih priprema koje mogu spriječiti gužve.

"Zeleni pasoši neće promijeniti puno toga po pitanju dinamike prometa na našim granicama. Za ulazak u Austriju mi već sada koristimo QR kodove. Možete se registrovati 72 sata prije putovanja na službenim stranicama vlade putem linka https://bit.ly/2Nbpxc1 i dobiti kod. Prilikom prelaska granice vojska će skenirati QR i imati vaše podatke u sekundi. To će sve poštedjeti zastoja u saobraćaju da bi se obrazac ručno ispunio", istakao je Lamb.

Dodao je kako pomno posmatraju frekvenciju prometa iz susjednih zemalja s ciljem predviđanja toka prometa u Austriju iz smjera Slovenije i obrnuto. Lamb je istakao da granični promet trenutno teče bez poteškoća, za razliku od prije pandemije sada je drastično prorijeđen.

Međutim, često zna doći do neugodnosti jer osobe žele preći granicu bez dodatnih dokumenata koji su propisani s ciljem prevencije širenja pandemije. Bilo da je riječ o nedostatku rezultata testa ili potvrdi o poslovnom putovanju mnogi budu poslati u karantin na koju nisu računali.

"Trenutno imamo jako puno osoba koje putuju iz Bosne i Hrvatske bez dodatne dokumentacije i uporno žele preći granicu. Želimo ih obavijestiti da su obvezni prikazati negativan test na koronu, potvrdu o vakcinaciji ili dokaz da su preboljeli korona virus", apelovao je portparol policije u Štajerskoj.

Što je potrebno za prelazak granice?

Od 19. maja 2021. osobe koje su vakcinisane ili su preboljele COVID-19, mogu ući u Austriju bez obaveznog karantina. Potvrde o vakcinaciji ili preboljenoj bolesti trebaju biti prikazane na njemačkom ili engleskom jeziku.

Kako bi vakcina bilo službeno prihvaćena, od prve doze ili jednokratne vakcinacije mora proći najmanje 22 dana, do najviše 3 mjeseca. Međutim, od perioda kada je primljena druga doza može proći maksimalno 9 mjeseci. Nakon tog perioda mora se ponovno vakcinisati.

No, po pitanju vakcina postoje neki izuzeci.

Ukoliko se prva doza primila 21. dan nakon preboljenja, moguće je odmah putovati nakon prve doze. Nalaz na antitijela koji nije stariji od tri mjeseca ili dokaz da je infekcija preboljena u posljednjih šest mjeseci potrebno je prikazati kao dokaz kod oporavljenih.

Djeci od 10 d 18 godina, koja nisu vakcinisana ili preboljela kovid-19, ali putuju s odraslim osobama koje su vakcinisane ili preboljele kovid-19, moguć je ulazak u Austriju bez karantina. No, moraju prikazati negativan test. Ukoliko putuju bez testa, moraju ga napraviti u roku od 24 sata.

Djeca do 10 godina ne trebaju potvrdu o testu i mogu putovati slobodno.

Za sve ostale putnike obvezan je karantin, koji se može prekinuti negativnim testom peti dan nakon ulaska u Austriju, za ulazak je potreban i PCR (ne stariji od 72 sata) ili antigenski brzi test (ne stariji od 48 sati). Ukoliko se prilikom ulaska ne može prikazati test, mora se testirati u Austriji u roku od 24 sata. Negativan test ni u ovom slučaju ne oslobađa od obveze karantina u trajanju od 10 dana, a koji se može prekinuti novim negativnim testom peti dan od dana ulaska.

Potrebno je napomenuti kako dan ulaska vrijedi kao nulti dan.

I dalje je ulazak u Austriju moguć samo uz prethodnu online registraciju na poveznicama u nastavku, ili, ukoliko registracija elektronskim putem nije moguća, putem obrasca koji je potrebno prikazati na granici: DE: https://bit.ly/2LEeZBv , EN: https://bit.ly/2Nbpxc1 .

Pristup sadržajima uz određene uslove

Baš kao i na granici dokumente ćete morati prikazati prilikom ulaska u ugostiteljske, kulturne, hotelijerske i sportske objekte. Vakcinisani i svi oni koji su preboljeli korona virus mogu pristupiti uz prikazivanje potvrde. Svi ostali moraju prikazati negativan test na korona virus. U slučaju da je riječ o PCR testu on ne smije biti stariji od 72 sata, a antigenski, tzv. brzi test, vrijedi 48 sati. Izuzetak od ove regulative su prodavnice.

FFP2 maske te držanje razmaka od dva metra i dalje su na snazi, od supermarketa do javnog prevoza.

Austrijska Vlada je juče najavila daljnje popuštanje epidemioloških mjera. Tako će se 28. maja donijeti odluka o ukidanju nošenja zaštitnih maski. Ukoliko se stručnjaci odluče na taj potez, primijeniće se od 1. juna.

Nakon sedam mjeseci lockdowna stanovnici austrijskog glavnog grada u srijedu su se razveselili koraku koji ih vodi ka povratku u normalno funkcionisanje. Zbog ograničenog kapaciteta poželjno je unaprijed rezervisati sto za večeru ili izlazak s prijateljima. Takođe treba imati na umu da svi barovi i restorani rade do 22 sata.

Vakcina dostupna za sve starosne grupe

Takođe, vakcina je od sada dostupno svima,bez obzira o starosnoj grupi. Termini su dostupni putem doktora opšte medicine i isključivo oni mogu donijeti odluku o terminu. Međutim, realnost je malo drugačija od one koju prezentuje austrijski savezni kancelar Sebastian Kurc.

Ukoliko pokušate rezervisati svoj termin za vakcinaciju putem službene platforme www.impfservice.wien moći ćete to i učiniti samo ukoliko pripadate radnim grupama u ugostiteljstvu, turizmu, kulturnim ustanovama ili ste zaposleni u malim prodavnicama. To da je vakcina dostupna svim starosnim grupama u stvarnosti je samo propaganda.

Recimo novinari koji su svojim zanimanjem izloženi skupovima poput anti-korona demonstracija do sada nisu bili predviđeni u niti jednoj grupi zanimanja za primanje vakcine. U Beču je s današnjim danom pred registrovano 890.500 ljudi. Prema riječima ministra zdravstva Volfganga Mikštajna u Austriji se dnevno vakciniše 60 do 70.000 osoba.

Do sada se vakcinisalo više od 3 miliona stanovnika. Kancelar Kurc je obećao povratak u normalan život do ljeta. Svi se pitaju koliko je to realno?

(24sata.hr)