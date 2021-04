Austrija ublažava mjere

BEČ - Austrija planira da 19. maja ublaži restriktivne mjere i dozvoli rad restoranima, hotelima i pozorištima prvi put nakon više od pet mjeseci, saopštila je danas administracija, uprkos visokom broju zaraženih.

"Svjetlo na kraju tunela postaje jasnije", rekao je kancelar Sebastijan Kurc na konferenciji za medije.

On je priznao da bi ovaj postupak mogao dovesti do povećanja broja zaraženih ali i da zbog pojačanog programa vakcinacije, posebno starijih od 65 godina, možda neće doći do rasta broja pacijenata u bolnicama.

Austrija je od početka pandemije uvela tri blokade na nacionalnom nivou i posljednja je ublažena u februaru.

Međutim, zbog rasta broja zaraženih na istoku zemlje, Beč i okolne pokrajine uvele su blokade tokom Uskrsa koje su još na snazi pošto su bolnički kapaciteti neprestano pod pritiskom zbog novih sojeva virusa korona.