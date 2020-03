Austrija uspostavlja korona-krizni fond sa četiri milijarde evra

BEČ - Austrijska vlada donijela je danas odluku o uspostavljanju fonda za "korona virus krizu" u visini od četiri milijardi evra pomoći privredi, te otkazala planirani budžet nultog deficita.

Kancelar Sebastijan Kurc, na konferenciji za štampu, ocijenio je da će, za savladavanje krize izazvane virusom korona, biti potrebno više od najavljenih četiri milijardi evra, odnosno dalje mere.

"Mi ćemo kao društvo morati sada da život vodimo tako da širenju virusa ne damo priliku. Nadam se na obnovu našeg cijelog sistema poslije Uskrsa“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, u ovom trenutku je važno jedinstvo i da se u životu održe sva preduzeća, a za to je potrebno hitno djelovanje.

"O svemu ostalom ćemo diskutovati, kada za to bude vrijeme", poručio je Kurc.

Vlada namjerava da modifikuje u Zakonu o epidemijama u dijelu koji se tiče prava na obeštećenje za preduzeća koja su pogođena od gašenja.

Istovremeno, Kurc poručuje da preuzimanje preduzeća od strane države po hitnom postupku nisu predviđena.

"Naravno da je tako nešto moguće prema Zakonu o epidemijama. Tamo gdje je to potrebno nećemo prezati od toga da to i učinimo. Ali, trenutno se to pitanje ne postavlja", rekao je odgovarajući na pitanje da li u Austriji razmišljaju, kao u Njemačkoj da za svaku slučaj nacionalizuju ključne kompanije.

Koliko će savladavanje krize koštati Austriju, ministar finansija Gernot Blimel nije želio još da procjenjuje.

"Koliko će nas to na kraju koštati ne mogu reći bez da mi kažete koliko će da traje i koliko će biti teška kriza", podvukao je on.

Vicekancelar Verner Kogler kaže da hitne mjere pomoći imaju za cilj da se "zadrži krv u krvotoku privrede".

Aktuelna situacija, prema njegovim riječima, je dramatičnija od finansijske krize.

"Ne radi se o kompromisu, već o sudbini ljudi, njihovim egzistencijama", naglasio je predsjednik Saveza sindikata Austrije Volfgang Kacijan.

Na konferenciji za štampu je ministar finansija Blimel rekao da je, za ovu godinu planirani budžetski suficit, postao prošlost.

"Budžet 2020. sigurno neće biti jedan koji će biti izjednačen", naglasio je on dodajući da je imati izjednačen budžet uvijek važno, ali da su sada zdravlje građana i radna mjesta u prvom planu.