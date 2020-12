Austrija usvojila "prazničnu" uredbu

BEČ - Austrijski parlament usvojio je uredbu kojom se regulišu korona mjere tokom predstojećih božićnih praznika, ali i mjera zaključavanja, koja će se, od 26. decemba, primijeniti treći put u ovoj godini.

Za katolički Božić, 24. i 25. decembra biće dozvoljene porodične proslave.

Tako će ta dva dana do deset osoba, iz dva domaćinstva moći da zajedno proslave Božić.

Tokom ta dva dana, prema uredbi, nema policijskog časa.

Međutim, od 26. decembra sprovodi se treće zaključavanje, koje vraća cjelodnevni policijski čas.

Za razliku od Božića neće biti ukidanja policijskog časa za Novu godinu, a i tada će biti na snazi ograničenje kontakata, prema kojem mogu da se sretnu osobe iz samo dva različita domaćinstva, i to uvijek samo jedan iz jednog s pripadnicima drugog domaćinstva.

Za razliku od ranijih najava zoološki vrtovi, botaničke bašte neće moći da otvore svoja vrata 24. i 25.decembra.

Prema novoj uredbi, od zaključavanja, ostaju otvorene samo prehrambene radnje, drogerije, koje mogu da rade od šest do 19 časova, apoteke, ljekarske ordinacije, benzinske pumpe, perionice automobila, prodavnice mobilnih telefona, prodavnice hrane za životinje, servisi za vozila i bicikla, pekari, mesari, banke, pošta.

Što se policijskog časa tiče on važi kao i do sada, a to znači da se kuća može napustiti ako se ide u kupovinu, pružanje pomoći drugome, ljekaru, zbog posla, ali i radi šetnje ljubimaca i šetnje zbog psihičke i fizičke potrebe.

Nova uredba važi najprije do 4. januara, i biće naknadno produžena do 24. januara, pošto se ograničenja slobode kretanja mogu usvajati samo na deset dana.

Naime, Vlada je predvidjela mogućnost "izlaska" iz izolacije ako se učestvuje u masovnom tesiranju, za šta je potreban zakonski okvir, koji će biti usvojen novom uredbom.

Tako će oni koji se budu testirali tokom novog kruga masovnog testiranja od 15. do 17. januara i dobiju negativan rezultat, moći da izađu iz "zaključanog stanja", dok će oni koji to ne budu učinili ostati u izolaciji nedjelju dana duže.

Takođe samo testirani će moći od 18. januara da koriste usluge gastronoma, ali i i svih ostalih radnji koje će ponovo otvoriti, kao i kulturne ustanove.

Škole će od 7. januara početi s radom, ali na daljinu, jer će tek od 18. januara đaci biti vraćeni u školske klupe.