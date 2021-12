Austrija zabranila grb HOS-a

BEČ - Na današnjoj sjednici austrijske vlade i službeno je donesena odluka o zabrani ustaškog obilježja u Austriji, a sve zbog decenijama starog okupljanja na Blajburgu, koje Austrija u ovakvom obliku želi zabraniti.

Odlučeno je da se zabranjuje i obilježje HOS-a, koje opisuju kao nasljednika ustaške vojske iz Drugog svjetskog rata.

Odluka austrijske vlade prati preporuke stručnog izvještaja o okupljanju u Blajburgu, koje su evropski mediji proglasili "najvećim neofašističkim skupom u Evropi".

Preporuke struče komisije

Stručna komisija, koja je sačinjena od istoričara, pravnika, predstavnika Katoličke crkve, predstavnika ministarstva unutrašnjih poslova Austrije te vlasti savezne pokrajine Koruške, u kojoj se skup održavao, došlo je do zaključka da političkog okupljanja više ne bi smjelo biti.

Austrijska je vlada sada službeno prihvatila preporuke koje se odnose na obilježje te dodala novo obilježje koje će po Zakonu o simbolima ubuduće biti zabranjeno u Austriji.

HOS kao predstavnik "hrvatskog fašizma"

Tu su neki ustaški simboli iz vremena Drugog svjetskog rata, ali i grb HOS-a, koji je u Hrvatskoj službeno registrovan u Ministarstvu uprave.

Zeleni, koji su s konzervativnom Narodnom strankom dio austrijske vladajuće koalicije, u svojem su saopštenju za medije naročito apostrofirali zabranu simbola HOS-a, koji opisuju kao "noviju fašističku organizaciju" u odnosu na one iz Drugog svjetskog rata.

"Višedecenijska borba Zelenih protiv ovog navodnog memorijalnog događaja i s njim povezanog isticanja nacističkih simbola, ali i savremenih fašističkih likova, na kraju je bila uspješna", pohvalili su se u Austriji vladajući Zeleni.

Ubuduće će isticanje HOS-ovog obilježja u Austriji biti kažnjivo

Dva su ustaška simbola već bila zabranjena. No, zabrana u praksi nije bila dovoljna, pa se novim pravilnikom proširuje katalog zabranjenih simbola, među kojima je i obilježje HOS-a.

"Biće zabranjeni ne samo istorijski fašistički simboli, značke i zastave ustaša već i onih grupa koje se pozitivno odnose na ustaški fašizam. To posebno uključuje one HOS-a (Hrvatske odbrambene snage), zajedno s drugim podorganizacijama i nasljednicima ustaštva. HOS nije bio samo naziv ustaške vojske do 1945. godine već i hrvatske paravojne vojske (1991.-1993.) koja se ističe brojnim izravnim i pozitivnim referencama na hrvatski fašizam", poručuju austrijski Zeleni, prenosi Index.hr.