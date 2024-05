Austrijanac osuđen jer je u domovini primao socijalnu pomoć, a živio u BiH

BEČ - Austrijanac (47) osuđen je danas u Regionalnom sudu u Kornojburgu zbog prevare sa socijalnim davanjima jer je primio 56.000 evra pomoći za nezaposlene iako je najveći dio godine provodio u Bosni i Hercegovini.

Prevara je trajala više od četiri godine, od novembra, 2019. godine do februara, 2024. godine, kada je austrijski AMS primio dojavu o zloupotrebi socijalnih davanja.

Danas na sudu se moglo čuti da je on tokom vojne misije 2019. godine upoznao ženu u koju se zaljubio. On se tada prijavio kod svog prijatelja na adresi u Fišamendu, ali je 90% vremena provodio u BiH sa ženom, koju je u međuvremenu oženio i njihovo dvoje djece.

Upravo ovo je bio i glavni dokaz sa Tužilaštvo, a to je da Austrija nije bila njegovo primarno mjesto boravišta. Samim time, nije ni imao pravo na socijalnu pomoć za nezaposlene.

I sam optuženi je na sudu priznao da je pogriješio: “Izabrao sam pogrešan put. Ali, bio sam sa svojom ženom i djecom u Sarajevu”, rekao je on. Ovo potvrđuju i podaci putovanja prema kojima je on 90% vremena provodio u BiH, a svega 50 dana godišnje bio u Austriji. Optuženi je rekao da je to učinio da bi obezbijedio budućnost svojoj djeci u Austriji, ali očigledno nije uspio u tome.

S obzirom da nije ranije osuđivan, dobio je 14 mjeseci uslovno.

