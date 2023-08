Austrijanci kontrolišu slučajeve prevare: Ko na "socijali" ide na odmor van zemlje?

BEČ - Pripadnici austrijskoj Finanzmata prije par dana vršili su kontrolu na aerodromu Schwechat gdje su prvenstveno provjeravali slučajeve prevara vezanih za socijalne naknade.

Samo u jednom danu otkrivena su 42 sumnjiva slučaja. Prema saopštenju Ministarstva finansija, fokus provjera istražioca Državne kancealrije kriminalističke policije, policijskih službenika na Schwechatu i finansijske policije bio je prije svega zloupotreba naknada za nezaposlene, bolovanja, hitnih slučajeva pomoći, minimalne sigurnosti i osnovnih usluge.

Naime, prema zakonu, osobe koje primaju socijalnu pomoć u Austriji dužne su lokalnim kancelarijama prijaviti boravak u inostranstvu jer nemaju pravo na potraživanje za period proveden van zemlje.

"Socijalne usluge moraju biti dostupne onima koji ih stvarno trebaju. Ciljane kontrole zaustavljaju zloupotrebu i štite efikasnost socijalnog sistema", naglasio je ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner (ÖVP).

Kako prenose mediji, mnogi nezaposleni Austrijanci, prijavljeni na Austrijskom državnom servisu za zapošljavanje (AMS) ne mogu napustiti zemlju. Zapravo, mogu, ali pod odreženim uslovima:

"Oni mogu napustiti zemlju, ali za to vrijeme moraju se odjaviti sa AMS-a. Zakon o osiguranju nezaposlenih propisuje da moraju ostati u zemlji, a kako mi nemamo more, smije se ići na naša domaća jezera, ali ne i na more. Naravno da se može prijaviti godišnji, ali za to vrijeme ne može se dobiti naknada za nezaposlene", pojasnio je šef AMS-a Johanes Kopf u razgovoru za dnevni list "Heute".

Među njima i priličan broj onih iz zemalja bivše Jugoslavije. Ministar Karner rekao je da su proteklih pet godina otkrivene prevare sa socijalnim davanjima “teške” 89 milijuna evra.

Kako je Karner naglasio, čak 72 odsto otkrivenih prevara socijalnog sistema u Austriji, počinili su stranci koji su došli u ovu alpsku zemlju.

U prvoj polovini godine kriminalistička i finansijska policija zabilježila je oko 2.200 slučajeva – čak 28 odsto više nego 2022.

Od ukupno 2.288 osumnjičenih, gotovo tri četvrtine (72 odsto) su strani državljani. Najviše ih je iz Afganistana, Sirije, Ukrajine, Srbije i BiH.