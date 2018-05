Austrijom protutnjalo nevrijeme sa 100.000 gromova

BEČ - Jako nevrijeme sa oko 100.000 udara groma, pogodilo je sinoć istok Austrije, posebno Beč i njegovu okolinu.

Eksperti ističu da je takva pojava neuobičajena za ovo doba godine, jer meteorolozi ističu da se broj gromova koji su pogodili istok Austrije može porediti samo sa ljetnjim periodom, a ne očekuje se na proljeće.

Inače najsnažniji udar groma imao je jačinu od oko 225.000 ampera, i zabilježen je u opštini Šratental u Donjoj Austriji.

U pokrajini Donja Austrija jake padavine izazvale su poplave, a lokalno je bilo i pojave grada.

Tako je u mjestu Langlebern palo, za samo par sati, 64 litara kiše po kvadratnom metru .

Zanimljiv podatak je i da je nadomak Beča zabilježen tornado, na šta su meteorolozi već upozoravali.

Inače formiranje tornada u Austriji je rijetko, pa je veliku pažnju izazvao tornadu početkom ove godine u Meltalu, te i sredinom prošle godine u Švehatu.

Najrazorniji tornado, međutim, registrovan je 1916. godine, kada su u ovoj nepogodi poginule 32 osobe.

Electric storm over Vienna has been going on for over two hours. I've got a grandstand view! Crazy. Skin crawling with the static... pic.twitter.com/GLtSXJo1PH