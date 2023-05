Austrijski mediji o iskustvu jedne Jelene iz BiH u potrazi za poslom

BEČ - Prije 10 godina, Jelena (38) je došla u Austriju iz Bosne i Hercegovine i odmah našla dobar posao. Započela je novi život u Austriji, koja joj je tada bila strana, kaže Jelena u intervjuu za austrijski Heute.

Prije dolaska u Austriju, radila je u prodaji. Došavši u Beč, odmah je našla posao u jednoj kompaniji:

“Počela sam da radim u jednoj kompaniji koja je tražila nekog ko govori srpski. Bio je to zaista dobar posao. Naravno, tu nisam imala priliku da puno govorim njemački”, kaže Jelena-

Jelena je u toj kompaniji provela punih 10 godina, ali onda je uslijedio šok: kompanija je bankrotirala, a svi radnici su iznenada ostali bez posla.

“Imam malu kćerku, prosto, posao mi je neophodan”, kaže ona, zadržavajući suze. “Finansijski je jako teško. Naravno, prebrodiću i ovo nekako. Ali, sama situacija me čini tužnom”, kaže ona.

Trenutno, Jelena se ne predaje, već obilazi sve berze poslova, gdje ima dosta ponuda:

“Moja najveća želja trenutno je da nađem dobar posao. Samo želim da radim. Bilo bi dobro da je to kompanija gdje bih mogla da radim do penzije. Inače, nisam od onih koji olako mijenjaju kompanije, idu iz jedne u drugu”, kaže ona. Kako kaže, vjerovatno će proći i obuku za medicinskog asistenta, jer kako vidi po ponudi poslova, to je profesija gdje nedostaje radnika i koja ima budućnost. Uvjerena je da bi sa tim poslom mogla da obezbijedi dobar život svojoj kćerki.