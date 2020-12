Auto uletio među pješake u Londonu, ima teško povrijeđenih

LONDON - Kako prenose britanski mediji, u Londonu je automobil uletio u pješake usljed čega je nekoliko osoba teško povrijeđeno.

Kako prenosi Blic, hitne službe, uključujući hitnu pomoć i vatrogasne ekipe, nalaze se na mjestu događaja u Hekniju, opštini prijestonice Britanije.

Zasad nema više detalja.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb