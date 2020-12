Autom uletio među pješake u Njemačkoj: Četvoro mrtvih, poginulo i dijete

Automobil je udario i povrijedio nekoliko ljudi u pješačkoj zoni u gradu Trir na zapadu Njemačke, a jedna osoba je uhapšena, saopštila je policija na Twitteru.

RTL prenosi da su u nesreći poginule četiri osobe, a da je povrijeđeno 30 ljudi. Prema nihovim saznanjima, iznad mesta nesreće kruži helikopter, a obližnja škola je zaključana i prati protokol za slučaj mogućeg terorističkog napada.

Prema navodima Volksfreunda, automobil se odvezao od Porta Nigra do glavnog pijačnog trga. Prema daljim lokalnim medijima zabilježena su četiri smrtna slučaja i 30 povreda. Jedno dijete je ubijeno, rekao je gradonačelnik u izjavi. Prisutna je policija koja je zaključala područje, prenosi RTL.

Uhapšena osoba je 51-godišnjak iz okruga Trir-Sarburg. Vozilo je osigurano, javila je policija.

Na Twitteru se pojavio i snimak privođenja osumnjičenog.

Jedan od očevidaca je rekao da je veliki sivi "rendž rover" projurio pješačkom zonom velikom brzinom i da je ljude "odbacivao u vazduh".

Policajci su upozorili ljude da izbjegavaju mjesto nesreće i poručili da su na mjestu zbivanja zajedno sa ekipama hitne pomoći.

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv