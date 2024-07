Autobus ostao zaglavljen ispred tunela: Povrijeđeno 45 osoba (VIDEO)

​BARSELONA - Autobus koji je prevozio radnike Inditexa u utorak se u saobraćajnoj nezgodi zaglavio na ulazu u tunel u gotovo vertikalnom položaju kod mjesta Pineda de Mar, 73 kilometra od Barselone, pri čemu je povrijeđeno 45 osoba, izvijestila je tamošnja hitna pomoć.

Autobus s 47 putnika vozio je od Barcelone do mjesta Tordera u sjeveroistočnoj regiji Kataloniji, gdje vlasnik modne marke Zara ima fabriku. Do nezgode, čiji uzrok trenutno istražuje policija, došlo je u 08.45 sati.

Desetinama povrijeđenih pružena je pomoć u blizini ili su prebačeni u obližnje domove zdravlja. Troje putnika u kritičnom stanju prevezeno je helikopterom u bolnice.

This is the scene after a bus crashed into a tunnel entrance on the C-32 highway in Tordera, near Barcelona. The accident left two people critically injured, another seriously injured and two others with less serious injuries. More: https://t.co/JUNhjbUAYf pic.twitter.com/9lhI0wu214