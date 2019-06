Autobus sletio u provaliju, poginulo najmanje 25 ljudi

Najmanje 25 ljudi poginulo je kada je autobus sletio sa puta i survao se u provaliju u planinskom području sjevernog dijela Indije, saopšteno je iz policije.

Policijski službenik Šalini Agnihotri izjavila je da je 35 osoba povrijeđeno i prevezeno u bolnicu u gradu Kulu, kojo se nalazi u indijskoj državi Himačal Pradeš.

Ona je rekla da je petoro povrijeđenih u ozbiljnom stanju i da je u toku istraga o incidentu, javio je AP.

Agnihotri je istakla da je autobus sletio u provaliju duboku 500 metara.

Skoro 150.000 ljudi pogine na putevima u Indiji svake godine, uglavnom zbog nemarne vožnje, loših puteva i prenapunjenih vozila.

U nesreći na jugu Indije u septembru prošle godine poginulo je 55 ljudi.

#Update -- Death toll rises to 30 in the bus accident at Banjar in Kullu, #HimachalPradesh. Rescue operations underway. pic.twitter.com/HTXmUYAtP9