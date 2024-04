Autobus upao u jamu, više mrtvih (VIDEO)

Najmanje 12 osoba je poginulo, a nekoliko ljudi je povrijeđeno nakon što je autobus koji je prevozio 40 radnika privatne destilerije upao u jamu u okrugu Durg, u indijskog državi Čatisgar.

Kako tvrdi Riča Prakaš Čudari, zvaničnik ovog okruga, 12 ljudi je nastradalo a 14 osoba je teže povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći, do koje je, prema navodima policije, došlo kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

#Durg, Chhattisgarh: Visuals from the spot in #Kumhari where a bus of Kedia Distilleries carrying labourers met with an accident yesterday leading to the death of 12 people.#KumhariBusAccident pic.twitter.com/5ZbINaOt6H