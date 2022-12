Autobusi puni migranata iskrcali se ispred kuće potpredsjednice SAD-a

VAŠINGTON - Višestruki autobusi s migrantima iskrcani su ispred rezidencije potpredsjednice Kamale Harisa u Vašingtonu, u subotu - na Badnjicu - ostavljajući migrante na ulicama na temperaturama ispod nule, prema više izvještaja.

Tri autobusa puna migranata odvezena su u DC, izvijestio je "ABC 7", i stigli su ispred Mornaričkog opservatorijuma, koji je rezidencija potpredsjednice Kamale Haris. Migrante je kasnije odvela u crkvu Mreža uzajamne pomoći migrantske solidarnosti, lokalna grupa za pomoć.

Guverner Teksasa Greg Abot odgovoran je za subotnji incident, prema "ABC 7" i "Fox News", obilježavajući posljednju epizodu u višemjesečnim naporima guvernera da pošalje migrante u gradove kojima upravljaju demokrate kao način da ohrabri Bajdenovu administracija da preduzme korake za kontrolu imigracije u SAD-u.

