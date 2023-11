Autom se zabio u ogradu kod izraelske ambasade, povrijeđen policajac (VIDEO)

TOKIO - ​Muškarac je uhapšen u Tokiju u četvrtak ujutro nakon što je svojim automobilom udario u ogradu koja se nalazi oko 100 metara od izraelske ambasade, pri čemu je povrijedio policajca.

Video snimak incidenta prikazuje automobil nakon što je probio barikadu.

Japanska televizija "NHK" vjeruje da je muškarac, u svojim pedesetima, dio desničarske grupe.

Nije odmah jasno je li incident bio namjeran.

Izraelska ambasada i konzulati pojačali su sigurnost širom svijeta u proteklom mjesecu, navodi "Jutarnji list".

A van ramned into a security guard outside the Israeli embassy in Tokyo, Japan. At least one officer injured. Police investigating. -NHK#JAPAN #TOKYO #ISRAELEMBASSY #ISRAEL #PROTEST #ATTACK pic.twitter.com/JGXzLKcihE