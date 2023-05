Autom se zabio u vrata premijerove rezidencije (VIDEO)

LONDON - ​Jedan muškarac uhapšen je nakon što se automobilom zabio u vrata Ulice Dauning broj 10, službene rezidencije britanskog premijera Rišija Sunaka, saopštila je policija u četvrtak.

"Naoružani policajci uhapsili su muškarca na mjestu događaja osumnjičenog za kazneno djelo štete i opasne vožnje" navodi policija.

Nema informacija o povrijeđenima.

| BREAKING: Footage of the car ramming into the Downing Street gates… albeit very slowly pic.twitter.com/ljKQnqG6iP