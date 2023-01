Autom ubio petoro ljudi, pa izašao iz vozila i bacao novčanice (VIDEO)

GUANGŽU - ​Kineska policija je uhapsila muškarca koji se automobilom zaletio među pješake u Guangžuu, pri čemu je ubio pet osoba, a povrijedio 13 ljudi. Incident je izazvao bijes šire javnosti, a mnogi ga optužuju da je vozilom namjerno ciljao ljude. Društvenim mrežama su se proširili snimci koje prikazuju vozača kako izlazi iz vozila i baca novčanice u vazduh, nedugo nakon nesreće.

Policija je privela 22-godišnjeg vozača automobila i pokrenula istragu.

Nesreća se dogodila juče tokom večernje gužve na prometnoj raskrsnici u gradu od 19 miliona stanovnika na jugu Kine.

Social platform news, an hour ago, a BMW car in Guangzhou deliberately hit the crowd in the street! Many people were injured. I guess he takes drugs. a waste thing. pic.twitter.com/fpmKpfjOWy