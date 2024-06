Autom uletio u zatvor, pa čuvarima prijetio gumenom zmijom: "Đavo me natjerao"

Bizarna priča zabilježena je na Floridi, gdje je Džozef Lidl (40) uletio kolima u zatvor okruga Martin.

Snimak sa nadzorne kamere prikazuje trenutak kada tojota razvaljuje vrata zgrade, ali to je tek početak haosa.

Lidl je na sebi, navodno, imao samo žensku bluzu, dok je u rukama držao gumene zmije. Nakon što je uletio u zatvor polio je motorno ulje po podu i prijetio da će ga zapaliti.

Nastavio je s prijetnjama, bacao zmije i borio se sa policajcima, prenosi Daily Star.

"Izgovorio je 'đavo me je natjerao da to uradim, zašto me nisi upucao? Došao sam da ubijem policiju'", navedeno je u izvještaju.

Iako je Lidi naneo značajnu štetu, nije uspio da prođe kroz čelična vrata zatvora na Floridi.

Nadležni navode da je predvorje bilo prazno kada je uletio kolima, a da je uhapšeni prebačen u bolnicu, gdje je odbio da sarađuje s ljekarima.

Nakon toga je vraćen u pritvor i optužen za napad na službeno lice i druga krivična djela, prenosi Telegraf.

