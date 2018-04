Automobil naletio na pješake, četvoro povrijeđeno

NJUPORT - Uoči početka velikog maratona u Njuportu, u Velsu, automobil je danas uletio među pješake i povrijedio četiri osobe, koje su potom prebačene u bolnicu, javljaju britanski mediji.

Na licu mjesta, u centru grada, raspoređen je policijski kordon, prenosi BBC.

Za sada se ne zna u kakvom su stanju povrijeđeni.

Velška ambulantna služba saopštila je da je jutros u 05:30 primila poziv o incidentu sa "automobilom koji je naletio na pješake", navodi portal "WalesOnline".

Serious incident at around 6am this morning in #Newport City centre. Police have cordoned off the top of Cambrian Road. Reports of up to four people in hospital. Check @southwalesargus for updates. Marathon thought to be unaffected pic.twitter.com/kswGJpLuL0