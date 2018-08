Automobil probio ogradu britanskog parlamenta, vozač uhapšen

LONDON - Britanska policija ušla je u parlament te zemlje u Londonu, nakon što je dobila dojavu da je automobil probio kapiju ispred parlamenta, javlja Rojters pozivajući se na britanski Daily Mail.

Kako agencija navodi, muškarac koji je upravljao automobilom je uhapšen.

Nekoliko pješaka povrijeđeno.

"Muški vozač je priveden na licu mjesta u akciji policije. Povrijeđeno je više pješaka. Policija ostaje na licu mjesta. Objavićemo dodatne informacije kada ih budemo imali", objavila je policija putem "Tvitera".

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci jakih policijskih snaga u okolini Parlamenta.

U policiji kažu da još ne znaju da li je incident povezan sa terorizmom.



Halid Masud je u martu 2017. godine ubio četiri osobe na obližnjem Vestminsterskom mostu, a potom i jednog nenaoružanog pripadnika policije u blizini Parlamenta. On je potom ubijen iz vatrenog oružja u policijskoj intervenciji na licu mjesta.

