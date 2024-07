Automobil uletio među pješake u centru grada: Najmanje devet mrtvih (FOTO)

​SEUL - Najmanje devet ljudi je poginulo, kada je automobil uletio među pješake u centru Seula.

Nesreća se dogodila na raskrnici u blizini gradske vjećnice Seula u 21.30 časova po lokalnom vremenu, prenijela je južnokorejska novinska agencija "Jonhap".

Pretpostavlja se da je automobil vozio muškarac u sedamdesetim godinama, koji je uletio među pješake na semaforu, prenosi "b92".

Just in: Major traffic accident near Seoul's City Hall station. Six reported dead, 3 more in "cardiac arrest". pic.twitter.com/jtaNuC3mp6