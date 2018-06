SEUL - Nepoznati muškarac "zakucao" se automobilom u kapiju ambasade SAD u Seulu, u Južnoj Koreji.

Vozač je, navodno, uhapšen.

Prema nepotvrđenim informacijama, vozač je iz Sjeverne Koreje, a u SAD je navodno tražio azil.

Čovjek je, navodno, nakon što je izašao iz vozila, nekoliko puta rekao: "Pomozite mi".

