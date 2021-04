Automobilom udario policajce kod Kapitola, zgrada zatvorena

VAŠINGTON - Američki Kapitol je zaključan, nakon što su bezbjednosne snage saopštile da je automobil udario u dva policajca kod sigurnosne kapije.

Policija Kapitola navela je da se vozilo "zabilo" u policajce na sjevernoj barikadi kod avenije Constitution.

Osumnjičeni je priveden i transportovan u lokalnu bolnicu. Dva policajca su takođe prevezena u bolnicu nakon zadobijenih povreda, saopšteno je.

Ulice oko američkog Kapitola u Vašingtonu danas su zatvorene, a prisutan je veliki broj policijaca zbog bezbjednosne prijetnje.

NBC news javlja da je nepoznata osoba zaposlenima u kancelarijama Kongresa poslala poruku da "zbog bezbjednosne pijretnje, niko ne može da izađe, niti da uđe u zgradu kampusa Kapitola u ovom trenutku."

"Možete se kretati kroz zgradu, ali se udaljite od prozora i vrata. Ako ste napolju, potražite zaklon", navodi se u poruci koju je prenijela ta američka televizija na Twitteru.

A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe