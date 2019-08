Automobilom uletio u grupu ljudi kod groblja

BELFAST - Irska policija objavila je da se auto zaletio u grupu ljudi u glavnom gradu Sjeverne Irske, Belfastu.

Kako javlja Sputnjik, dvije osobe su povrijeđene kada je auto uletio u grupu ljudi ispred gradskog groblja u Belfastu.

"Stepen povreda još nije utrvđen", kažu u policiji.

Muškarac koji je vozio je uhapšen, a motivi ovog poteza još uvijek nisu poznati.

#GreatBritain A car ploughs into crowd outside #Belfast cemetery. Local sources confirm several injured. A man arrested by Police@StateDept @CIA @MFS001 @rnovoa @MossadNews pic.twitter.com/qT5LK58Gsw