Avdejevka pred padom

AVDEJEVKA - Ukrajinski grad Avdejevka, mjesto na kojem se već mjesecima vodi žestoka bitka, uskoro bi mogao pasti, piše Newsweek.

Kako javljaju ukrajinski Telegram kanali, situacija za kijevske snage je sve kritičnija, a ruske trupe napreduju. Prošlog oktobra Rusija je pokrenula ofanzivu na naselje koje se smatra ulazom u obližnji grad Donjeck.

Rusija je pretrpjela ogromne gubitke, bilo da se radi o vojnicima ili opremi. Govorilo se o tome da su ruski vojnici topovsko meso jer ih komandanti šalju da ginu u beskrajnim napadima. Ali uprkos velikim gubicima, ruske snage napredovale su malo po malo, a ukrajinski Telegram kanali sad priznaju da je grad pred padom.

Telegram kanal Ukraine Fights objavio je u nedjelju da je "situacija u gradu postala kritična", dodajući da su ruski jurišni avionic ušli u grad sa sjeveroistoka i da su ruske trupe zaobišle ukrajinske borbene formacije i učvrstile se u zgradama.

"To znači da su nekoliko stotina metara udaljeni od glavne logističke arterije ukrajinskih branilaca", stoji u objavi uz dodatak: "Odlučuje se o sudbini Avdejevke."

Telegram kanal Butusov Plus javio je da su se vodile ulične borbe u sjevernom predgrađu Avdejevke, gdje su se ukopale ruske jedinice.

Ukrajinska 110. mehanizovana brigada i pridodate jedinice bore se protiv većeg broja ruskih vojnika, koji se stalno pojačavaju.

"Avdejevka hitno treba svježe rezerve i rotaciju jedinica herojske 110. brigade", stoji u objavi.

Dodaje se da je potrebna i municija i da je situacija kritična.

Newsweek je zatražio komentar od ukrajinskog ministarstva obrane.

Foto: Institut za rat

Osvajanje grada važno za Ruse

Dopisnik Wall Street Journala Jaroslav Trofimov osvrnuo se na postove na X-u, nekadašnjem Twitteru, pišući u nedjelju da je "sve vjerovatnije da će Avdejevka postati prvi ukrajinski grad koji će pasti od zauzimanja Bahmuta prošlog maja".

Dodao je da je akutni nedostatak municije uzrokovan odlukama u američkom Kongresu.

Leon Hartvel, viši saradnik u think tanku London School of Economics LSE IDEAS, rekao je da bi rusko zauzimanje Avdejevke moglo ojačati poziciju zapadnih skeptika koji zagovaraju smanjenje vojne i finansijske podrške Ukrajini.

To bi takođe omogućilo ruskim snagama da konsoliduju položaje oko Bahmuta, olakšalo njihovu kontrolu nad autoputem između Donjecka i Kramatorska i uopšte poboljšalo logističke mogućnosti Moskve u Donjecku.

"Gubitak Avdejevke ograničio bi sposobnost Ukrajine da pokrene protivofanzivne operacije protiv Rusije u Donbasu, a vraćanje grada, s obzirom na njegove zastrašujuće utvrde, predstavljalo bi veoma izazovan zadatak", rekao je Hartvel za Newsweek.

"Zauzimanje Avdejevke ima značajnu političku važnost za Putina, a potaknuto je hitnom potrebom da se pokažu pobjede Rusije uoči predsjedničkih izbora i potencijalnog novog vala masovne mobilizacije vojnika", dodaje.

Institut za proučavanje rata (ISW) rekao je u nedjelju da su ruske snage napredovale istočno od Avdejevke s geolociranim snimcima od prethodnog dana koje pokazuju napredovanje duž autoputa H-20 istočno od grada.

Mihael Kofman, viši saradnik u Programu za Rusiju i Evroaziju pri Carnegie Endowment for International Peace, rekao je za podkast "War on the Rocks" 30. Januara da je situacija oko Avdejevke "stabilna", ali "s tendencijom ka gorem".

"Postoje dobre šanse da će Avdejevka na kraju biti izgubljena", rekao je Kofman.

Čedomir Nestorović, profesor geopolitike na poslovnoj školi ESSEC u Singapuru, rekao je da nedostatak finansiranja, municije i oružja, kao i problemi koje je imao u mobilizaciji, za Kijev znače da "postoji veliki rizik da Avdejevka uskoro padne".

"Čini se da Putin nema tih problema, tako da je vjerovatnost pada velika", rekao je za Newsweek dodajući da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski želio obraniti Avdejevku "bez obzira na cijenu" za razliku od svog vrhovnog komandanta Valerija Zalužnog.

Foto: Tanjug/AP

"Ako Avdejevka padne, to će promijeniti rivalstvo između predsjednika i zapovjednika vojske u korist potonjeg", rekao je.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.