Avganistanci izašli na ulice, talibani pucali

U Avganistanu su počeli protesti protiv talibanske vladavine.

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci iz Džalalbada na kojima se mogu vidjeti Avganistanaci koji nose zastave, a razlog za izlazak na ulice je zamjena nacionalne zastave Avganistana islamskom.

#BREAKING: People in #Nangarhar are protesting against #Taliban terrorists. They have removed Islamic flags of the terrorist group from the city center and have raised national flag of #Afghanistan again. There are reports about brutal suppression of the protesters by Taliban. pic.twitter.com/zEp64HrDc7