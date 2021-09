Avganistanke u Kabulu traže svoja prava, ne žele ropstvo

KABUL - U glavnom gradu Avganistana Kabulu žene su izašle na ulicu i od talibanskog pokreta traže da buduća vlada zaštiti njihova prava i slobode.

Protest je održan na platou ispred Predsjedničke palate Avganistana, a učesnice protesta su tražile da u buduću vladu budu uključene i žene.

"Muškarci i žene imaju jednaka prava", "Društvo bez žena je mrtvo društvo", poruke su koje su ispisale na transparentima, prenosi Anadolija.

Talibanski lideri više puta su u javnosti ponovili kako će insistirati na tome da žene imaju istaknutu ulogu u društvu kao i pristup obrazovanju. Međutim, određena tumačenja šerijata pojedinih talibanskih lidera izazvala su strah da će se vratiti pravila koja su važila tokom vladavine talibana prije američke intervencije 2001. godine, a kada žene gotovo da nisu imale apsolutno nikakva prava.

"Okupili smo se ovdje da branimo materijalna i duhovna prava žena i da pošaljemo svoj glas u svijet", poručile su žene.

Zabrinutost zbog statusa žena u Avganistanu naročito je porasla nakon izjava portparola talibanskog pokreta Zabihulaha Mujahida koji je u intervjuu za italijanski list La Republika izjavio kako žene neće biti na ministarskim funkcijama. On je za italijanski list naglasio da žene "mogu da rade u ministarstvima, policiji ili, na primjer, kao pomoćnici u sudstvu, ali ne i kao ministri".

Juče su Avganistanke održale slične proteste i u Heratu, trećem najvećem gradu u toj zemlji.

A group of women staged a protest today in #Kabul to demand their right to work & education. Taliban attacked on them & in a result two women got injured. The Taliban have reportedly banned many women from working outside their homes and girls from attending school, university. pic.twitter.com/JYikwd7bFi