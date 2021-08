Avganistanski vojni avion srušen nad Uzbekistanom, piloti bježali iz zemlje?

Ministarstvo odbrane Uzbekistana potvrdilo je da je srušilo avganistanski vojni avion.

Prvo je Ministarstvo izvijestilo da se avganistanski vojni avion srušio u regiji Surxondaryo, a potom su objavili da je avion srušen jer je pokušao ući u uzbekistanski vazdušni prostor bez dozvole.

NEW: An Afghan Air Force plane crashed last night in Surxondaryo, Uzbekistan and two people were recovered from the plane in wounded condition. They have been shifted to medical facility by Uzbek authorities. It is believed that they were trying to escape from Afghanistan. pic.twitter.com/5TclTck3DL