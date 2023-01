Avio kompanija zaboravila 55 putnika

BENGALUR - Indijska avio kompanija zaboravila je ukrcati 55 putnika dok je avion polijetao i time su korisnike ostavili prizemljene u autobusu.

"Let Go First Airwaysa" iz Bengalura za Delhi poletio je u ponedjeljak u 6.30 časova bez 55 ljudi koji su očekivali putovanje.

Svi su ostali sjediti u jednom od četiri autobusa koji su putnike prevozili do aviona u međunarodnom aerodromu "Kempegovda".

Indijska uprava za civilno vazduhoplovstvo zatražila je izvještaje od avio kompanije u posljednjem u nizu kontroverznih incidenata koji uključuju indijsku vazduhoplovnu industriju.

"Tražili smo izvještaj od Go Firsta nakon što je let kompanije iz Bengalura zaboravio ukrcati više od 50 osoba na aerodromu u Bangaloru", rekao je regulator.

Rečeno je da su putnici premješteni u drugu vazduhoplovnu kompaniju i da su dvojica zatražila povrat novca koji je i isplaćen, prenosi "The National News".