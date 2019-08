Avion "Air France" poslao hitan signal pa prinudno sletio

LUKSEMBURG - Posada aviona "Air France", na liniji Moskva - Pariz poslala je hitan signal u toku leta, zbog čega je letjelica morala vanredno da sleti na luksemburški aerodrom.

Riječ je o francuskom avionu s leta AF 1145, koji je poletio s moskovskog aerodroma Šermetjevo u devet časova, a trebalo je da sleti u Pariz za oko tri sata i četrdeset minuta, objavio je sajt Flajt radar.

Posata "erbasovog" aviona, međutim, tokom leta je poslala hitan signal. Pošto se letjelica u tom trenutku nalazila iznad područja Luksemburga, zatraženo je hitno sletanje.

Prema pisanju Flajt radara, avion je uspio i u toku su bezbjednosne provjere. Kada one budu završene, avion bi trebalo da dobije zeleno svijetlo za nastavak leta.

Predstavnik francuske avio-kompanije izjavio je da je signal poslat zbog problema s kočnicama, za koje se ispostavilo da su u redu, ali je pilot ipak odlučio da prinudno sleti.

Air France flight #AF1145 from Moscow (SVO) to Paris (CDG) has declared a general emergency (squawk 7700) and is diverting - reason currently unknown https://t.co/Z2jco6UVD3 pic.twitter.com/ypqgbavW9g