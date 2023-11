Avion američke mornarice promašio pistu i sletio u vodu (FOTO; VIDEO)

HONOLULU - Avion američke mornarice preletio je pistu i sletio u zaliv na Havajima.

Vlasti su saopštile da je svih devet osoba u avionu prošlo bez ikakvih povreda. Obalska straža je reagovala, ali su operacije spašavanja brzo prekinute, potvrdio je podoficir Ryan Fisher, porparol obalnsk straže.

Avion P-8A preletio je pistu u bazi marinaca u zalivu Kaneohe, naveo je narednik Orlando Perez, porparol Korpusa američkih marinaca. Nije imao više informacija.

Fotografija koju je snimio svjedok prikazuje avion na vodi tik uz obalu, što je prizor koji podsjeća na Čudo na Hudsonu iz 2009., kada je komercijalni avion kojim je upravljao Chesley "Sully" Sullenberger prinudno sletio na rijeku u New Yorku, prenosi Index.

Tada je svih 155 ljudi u avionu preživjelo. P-8A i Airbus A320 kojima je pilotirao Sullenberger otprilike su iste veličine, piše Associated Press.

A P-8A “Poseidon” Anti-Submarine and Surveillance Aircraft with the U.S. Navy’s Patrol Squadron Four (VP-4) out of Naval Air Station Whidbey Island in Washington, is reported to have Overshot the Runway today at Marine Corps Air Station Kaneohe Bay on the Hawaiian Island of Oahu… pic.twitter.com/smiy0Os8bw