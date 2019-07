Oštećeni avion sa 152 putnika stiže u Tel Aviv, svi u pripravnosti

TEL AVIV - Na izraelskom aerodromu Ben Gurion proglašeno je najviše stanje pripravnosti dok se čeka slijetanje aviona s teškim oštećenjem stajnog trapa.

U Boeingu 737 se nalazi 152 putnika. Na aerodromu se nalazi preko stotinu kola Hitne pomoći, vatrogasci, policija i sve ostale službe. Svi su u stanju pripravnosti.

Izraelski mediji prenose da avion prije slijetanja kruži po izraelskom vazdušnom prostoru kako bi izgubio što više goriva i bio lakši prilikom slijetanja.

Mediji dodaju da su prema avionu krenuli izraelski borbeni avioni.

Tel Aviv: Emergency services are on high alert as a flight with 152 passengers onboard from Cologne, Germany is expected to land shortly in Ben Gurion Airport with severe landing gear damage. pic.twitter.com/t84BlYyeSZ