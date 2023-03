Avion iz Njemačke naglo promijenio pravac iznad granice Hrvatske i BiH

ZAGREB - Avion Vizera koji je letio na relaciji Dortmund - Ohrid naglo je promijenio pravac iznad Hrvatske, objavio je Flightradar24 na Twitteru.

Avion je, navodi se, letio pravolinijski da bi negdje na granici Hrvatske i BiH naglo promijenio smjer ka sjevernoj Italiji.

Pilot je ovu promijenu označio hitnom, ali razlog još nije poznat, piše Flightradar24, portal koji u realnom vremenu prikazuje vazdušni saobraćaj u cijelom svijetu.

Wizzair flight #W67778 from Dortmund to Ohrid is diverting to Venice with squawk 7700 (emergency). Reason is currently unknown. https://t.co/GXKcYN517A pic.twitter.com/KT6bjgCLtU