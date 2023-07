Avion izletio s piste pa se zabio u ogradu (VIDEO)

Avion kompanije Halla Airlines na letu iz grada Garowe u Mogadišu imao je nezgodu.

Naime, avion je pri slijetanju skrenuo s piste i zabio se u metalnu ogradu.

Snimak nezgode u kojoj je avion značajno oštećen objavljena je na Twitteru.

An Halla Airlines Embraer EMB-120 crashes after landing at Aden Adde airport in Mogadishu, Somalia. The flight was carrying 30 persons from Garowe. Several of them are injured. #avgeeks #AvGeek pic.twitter.com/3y4HL5G8Xh

Aviation Source News javlja kako je u avionu bilo 30 ljudi, od kojih je nekoliko povrijeđeno. Nije poznato kakve su povrede, prenosi N1.

Zasad nije poznato zbog čega je došlo do nezgode.

Video of aircraft type E120, operated by HALLA AIRLINE, crash landing on Runway 05 at Aden Ade International Airport (AAIA) today, at 12:23pm local time. All 34 crew and passengers on board have survived according to the Somali Civil Aviation Authority . One person suffered… pic.twitter.com/tMrX7mcxsY