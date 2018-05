Avion iznenada nestao s radara, niko ne zna gdje je

BENINGTON - Zvaničnici američkog grada Beningtona izdali su saopštenje u kom navode da je jedan iavion iznenada nestao s radara iznad njihove oblasti.

Kako se navodi, neidentifikovana letjelice nestala je tačno iznad planine Bald.

Policije Vermonta i Beningtona sprovode istragu ali za sada nema zvaničnih informacija. Prema lokalnoj TV mreži WTEN, mpretraga terena, zbog mraka, je veoma otežana.

Za sada takođe, nije poznato ni koliko je putnika bilo u avionu koji je iznenada nestao s radara, niti kojeg je tipa, kao ni odakle je.

Agencije prenose da je za sada jedino poznato da su se u pretragu terena, zbog eventualnog pada aviona, uključile sve nadležne službe.

