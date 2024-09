Avion morao hitno da sleti: "Živ je izletio"

​OSLO - Let iz Osla za Malagu morao je da bude preusmjeren za Kopenhagen zbog "ilegalnog putnika" - miša. Kada je jedan od putnika otvorio svoj obrok, živi glodar je iskočio i izazvao priličan šok i zbunjenost među putnicima. Takve situacije se rijetko dešavaju, a naizgled bezopasne životinje na visini od hiljade metara iznad zemlje predstavljaju ozbiljan bezbjednosni rizik.

Kako je objasnio portparol Scandinavian Airlinesa, u čijem se avionu sve dogodilo, avio-kompanije nameću stroga ograničenja na prisustvo glodara u avionima kako bi izbjegle opasnost da životinje grizu električne kablove koji su ključni za rad aviona, piše "The Guardian".

Suprotno onome što bi se moglo zamisliti, putnici nisu bili toliko šokirani mišem koji je iskakao iz hrane, već više zabavljeni. O svemu je na svom Facebook profilu napisao jedan od putnika.

"Vjerovali ili ne, gospođa pored mene ovdje u Sas Plusu otvorila je hranu i miš je iskočio. Sada smo se vratili i sletjeli u Kopenhagen“, napisao je sa puno smajlijih emotikona. On je kasnije za britansku televiziju rekao da situacija u avionu uopšte nije bila napeta, pa putnici nisu bili pod stresom.

Još je naveo:

"Razgovarao sam sa stjuardesom koja ovdje radi i ona mi je rekla da u svojih 40 godina iskustva nikada nije doživjela tako nešto" dodao je on.

Vrlo brzo po slijetanju u Kopenhagen, putnici su prebačeni na drugi let za Malagu i bezbjedno stigli na odredište. Ovaj put nema miševa u avionu.

"To je nešto što se dešava izuzetno rijetko, ali imamo uspostavljene procedure za takve situacije. To uključuje reviziju sa našim dobavljačima kako bismo osigurali da se ovo više ne ponovi", navodi SAS u saopštenju.

Norveški miš koji je umalo završio u južnoj Evropi nije prvi glodar u avionu. Let British Airvaisa na aerodromu Hitrou za San Francisko nije uspio da poleti 2017. godine nakon što je miš primjećen u avionu. Poslije četvorosatnog kašnjenja pronađen je zamjenski avion, a za kompaniju je to koštalo skoro 300.000 evra.

Bilo je i drugih neplaniranih sletanja koje nisu uzrokovane tehničkim ili bezbjednosnim problemima.

Prošle godine, let United Airlinesa iz Hjustona za Amsterdam je preusmjeren u Čikago nakon što je neposlušni putnik u poslovnoj klasi prekinuo let jer je njegov prvi obrok navodno bio nedostupan, a 2017. let Qatar Airwaysa je prinudno sletio nakon što je žena otkrila da ju je njen muž varao, prenosi "24Sedam".

